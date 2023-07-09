Как получать пенсию за границей
Из-за того, что многие украинцы из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и уехать за границу, они могут не получать пенсии.
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Как объясняют в Минреинтеграции для того, чтобы получать украинскую пенсию за границей, нужно пройти физическую идентификацию личности.
Согласно этому законопроекту, выплата пенсий гражданам, нашедшим приют за рубежом, осуществляется на счета в украинских банках. Для получения выплат нужно ежегодно до 31 декабря проходить идентификацию:
- С помощью Действия. Подпись в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.
- Удостоверением места жительства консульским должностным лицом.
Денежная помощь для украинцев
Можно получить единовременную денежную помощь в размере 6 600 гривен, если лицо принадлежит к категории:
- семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или уехали оттуда;
- многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;
- беременные и кормящие грудью женщины;
- женщины или мужчины, самостоятельно удерживающие семью;
- лица старше 50 лет с инвалидностью;
- лица с инвалидностью с хроническими заболеваниями/ранением в результате боевых действий.
Детали регистрации на программу вы можете узнать за ссылкой.