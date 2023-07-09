Как получать пенсию за границей

Из-за того, что многие украинцы из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и уехать за границу, они могут не получать пенсии.

Читайте также Плюс 1 000 гривен к пенсии: у кого выросли выплаты в июле

Как объясняют в Минреинтеграции для того, чтобы получать украинскую пенсию за границей, нужно пройти физическую идентификацию личности.

Важно! Это нужно будет делать, если Верховная Рада примет законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам.

Согласно этому законопроекту, выплата пенсий гражданам, нашедшим приют за рубежом, осуществляется на счета в украинских банках. Для получения выплат нужно ежегодно до 31 декабря проходить идентификацию:

С помощью Действия. Подпись в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Удостоверением места жительства консульским должностным лицом.

Денежная помощь для украинцев

Можно получить единовременную денежную помощь в размере 6 600 гривен, если лицо принадлежит к категории:

семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или уехали оттуда;

многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;

беременные и кормящие грудью женщины;

женщины или мужчины, самостоятельно удерживающие семью;

лица старше 50 лет с инвалидностью;

лица с инвалидностью с хроническими заболеваниями/ранением в результате боевых действий.

Важно! Речь идет только о жителях Киева, Харькова, Сум, Николаева, Херсона, Луганска, Донецка, Житомира, Запорожья, Чернигова.

Детали регистрации на программу вы можете узнать за ссылкой.