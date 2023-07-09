Як отримувати пенсію за кордоном
Через те, що чимало українців через війну були змушені залишити свої будинки й виїхати за кордон, вони можуть не отримувати пенсії.
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Як пояснюють в Мінреінтеграції для того, щоб отримувати українську пенсію за кордоном потрібно пройти фізичну ідентифікацію особи.
Відповідно до цього законопроєкту, виплата пенсій громадянам, які знайшли собі притулок за кордоном, здійснюється на рахунки в українських банках. Для отримання виплат потрібно щороку до 31 грудня проходити ідентифікацію:
- За допомогою Дія. Підпис в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.
- Посвідченням місця проживання консульською посадовою особою.
Грошова допомога для українців
Можна отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 6 600 гривень, якщо особа належить до категорії:
- сім'ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;
- багатодітні сім'ї, діти-сироти та напівсироти;
- вагітні та годуючі грудьми жінки;
- жінки чи чоловіки, які самостійно утримують сім'ю;
- особи віком понад 50 років з інвалідністю;
- особи з інвалідністю з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.
Деталі реєстрації на програму ви можете дізнатися за посиланням.