Як отримувати пенсію за кордоном

Через те, що чимало українців через війну були змушені залишити свої будинки й виїхати за кордон, вони можуть не отримувати пенсії.

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Як пояснюють в Мінреінтеграції для того, щоб отримувати українську пенсію за кордоном потрібно пройти фізичну ідентифікацію особи.

Важливо! Це потрібно буде робити, якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо пропорційного обчислення страхового стажу особам.

Відповідно до цього законопроєкту, виплата пенсій громадянам, які знайшли собі притулок за кордоном, здійснюється на рахунки в українських банках. Для отримання виплат потрібно щороку до 31 грудня проходити ідентифікацію:

За допомогою Дія. Підпис в особистому електронному кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Посвідченням місця проживання консульською посадовою особою.

Грошова допомога для українців

Можна отримати одноразову грошову допомогу у розмірі 6 600 гривень, якщо особа належить до категорії:

сім'ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;

багатодітні сім'ї, діти-сироти та напівсироти;

вагітні та годуючі грудьми жінки;

жінки чи чоловіки, які самостійно утримують сім'ю;

особи віком понад 50 років з інвалідністю;

особи з інвалідністю з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.

Важливо! Йдеться лише про жителів Києва, Харкова, Сум, Миколаєва, Херсону, Луганська, Донецька, Житомира, Запоріжжя, Чернігова.

Деталі реєстрації на програму ви можете дізнатися за посиланням.