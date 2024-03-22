Зростання пенсій у березні: як змінились виплати пенсіонерів

У березні розпочалася індексація пенсій. Перераховано пенсійні виплати понад 10 мільйонів українців.

Як змінились пенсії

Цьогоріч пенсії були проіндексовані на 7,96%. Під перерахунок потрапили військові, страхові та чорнобильські пенсійні виплати.

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Мінімальна пенсія для громадян старше 65 років, за умови, що вони не працюють, склала – 3 370 гривень. Також змінились гарантовані виплати для осіб такого віку:

до 70 років – 2 980 гривень;

від 70 до 80 років – 3 240 гривень;

від 80 років – 3 370 гривень.

Виплати пенсіонерів зросли мінімум на 100 гривень. А от максимальний показник зростання склав – 1 500 гривень.

Як зросли пенсії чорнобильців та ветеранів

Пенсії громадян, що займалися ліквідацією аварії на ЧАЕС також підвищили. Тепер, відповідно до ступеня каліцтва, їхні мінімуми такі:

для громадян з інвалідністю І групи – 14 308,46 гривні;

ІІ групи – 11 446,77;

ІІІ групи – 8 585,08.

Змінилися і виплати учасників бойових дій. Військові, що мають інвалідність, також отримали підвищення пенсій. Зараз гарантовані мінімуми для вказаних осіб такі:

для осіб з інвалідністю І групи – 15 347 гривень;

для осіб з інвалідністю ІІ групи – 12 396 гривень;

для осіб з інвалідністю ІІІ групи – 8 500 гривень;

для учасників бойових дій – 4 958 гривень.