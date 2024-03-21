Коли призначається пенсія по інвалідності

Це включає каліцтво, не пов'язане з трудовою діяльністю, а також випадки інвалідності з дитинства. Однак, при наявності страхового стажу згідно зі статтею 32 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Тобто, обов’язковою умовою для призначення таких пенсій за нормами закону, що вступив в дію з 1 жовтня 2011 року, є наявність страхового стажу від 1 до 15 років – залежно від віку та групи інвалідності.

Зауважте! Особи, визнані інвалідами після досягнення пенсійного віку (незалежно від групи), мають право на пенсію по інвалідності за наявності 15 років страхового стажу.

Вимоги до стажу для пенсії по інвалідності

Пенсії по інвалідності інвалідам І та ІІ групи

З 1 січня 2016 року пенсії по інвалідності інвалідам І та ІІ групи призначаються при умові наявності страхового стажу від 1-го до 10-ти років залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом.

Пенсії по ІІІ групі інвалідності

Для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності та пенсій у зв’язку із втратою годувальника, а також починаючи з 1 січня 2016 року року для призначення пенсії по ІІ групі інвалідності, на день звернення за пенсією, або залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом (чи в якому настала смерть годувальника) – необхідно мати від 1 року до 14 років страхового стажу.

Зауважте! Якщо інвалідність настала в період проходження строкової військової служби, то пенсія по інвалідності призначається особі незалежно від наявності страхового стажу.

Які мінімальні виплати по інвалідності

Уряд визначив мінімуми, нижче яких виплати по інвалідності бути не можуть. Зараз ці суми такі:

для I групи – 2 760 гривень;

II та III група, за умови, що особа не працює – 2 520 гривень;

особа з інвалідністю II чи III групи, що працює – 2 093 гривень.