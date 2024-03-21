Коли призначається пенсія по інвалідності
Це включає каліцтво, не пов'язане з трудовою діяльністю, а також випадки інвалідності з дитинства. Однак, при наявності страхового стажу згідно зі статтею 32 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Читайте також Діти, члени сімʼї та інші: хто має право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника
Тобто, обов’язковою умовою для призначення таких пенсій за нормами закону, що вступив в дію з 1 жовтня 2011 року, є наявність страхового стажу від 1 до 15 років – залежно від віку та групи інвалідності.
Вимоги до стажу для пенсії по інвалідності
- Пенсії по інвалідності інвалідам І та ІІ групи
З 1 січня 2016 року пенсії по інвалідності інвалідам І та ІІ групи призначаються при умові наявності страхового стажу від 1-го до 10-ти років залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом.
- Пенсії по ІІІ групі інвалідності
Для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності та пенсій у зв’язку із втратою годувальника, а також починаючи з 1 січня 2016 року року для призначення пенсії по ІІ групі інвалідності, на день звернення за пенсією, або залежно від віку, в якому особу визнано інвалідом (чи в якому настала смерть годувальника) – необхідно мати від 1 року до 14 років страхового стажу.
Які мінімальні виплати по інвалідності
Уряд визначив мінімуми, нижче яких виплати по інвалідності бути не можуть. Зараз ці суми такі:
- для I групи – 2 760 гривень;
- II та III група, за умови, що особа не працює – 2 520 гривень;
- особа з інвалідністю II чи III групи, що працює – 2 093 гривень.