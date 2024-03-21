Когда назначается пенсия по инвалидности
Это включает увечье, не связанное с трудовой деятельностью, а также случаи инвалидности с детства. Однако, при наличии страхового стажа согласно статье 32 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
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То есть, обязательным условием для назначения таких пенсий по нормам закона, вступившего в действие с 1 октября 2011 года, является наличие страхового стажа от 1 до 15 лет – в зависимости от возраста и группы инвалидности.
Требования к стажу для пенсии по инвалидности
- Пенсии по инвалидности инвалидам I и II группы
С 1 января 2016 года пенсии по инвалидности инвалидам I и II группы назначаются при условии наличия страхового стажа от 1 до 10 лет в зависимости от возраста, в котором лицо признано инвалидом.
- Пенсии по ІІІ группе инвалидности
Для назначения пенсии по III группе инвалидности и пенсий в связи с потерей кормильца, а также начиная с 1 января 2016 года для назначения пенсии по II группе инвалидности, на день обращения за пенсией, или в зависимости от возраста, в котором лицо признано инвалидом (или в котором наступила смерть кормильца) – необходимо иметь от 1 года до 14 лет страхового стажа.
Какие минимальные выплаты по инвалидности
Правительство определило минимумы, ниже которых выплаты по инвалидности быть не могут. Сейчас эти суммы следующие:
- для I группы – 2 760 гривен;
- II и III группа, при условии, что лицо не работает – 2 520 гривен;
- лицо с инвалидностью II или III группы, что работает – 2 093 гривен.