Кто может получить выплаты

То есть, пенсионные выплаты по потере кормильца могут получать члены семьи, которые потеряли лицо, что их обеспечивало. При условии, что получатели таких выплат являются нетрудоспособными и не имеют возможности самостоятельно себя обеспечивать.

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Пенсию назначают на весь период, в течение которого член семьи умершего кормильца считается нетрудоспособным. А членам семьи, достигшим пенсионного возраста, – пенсия назначается пожизненно.

Таким образом, к нетрудоспособным членам семьи могут принадлежать:

другой супруг;

родители, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети до 18 лет или старше, если им установили инвалидность до достижения 18 лет;

дети, которые учатся – до завершения обучения, но не дольше 23 лет;

дети-сироты – до 23 лет;

другой супруг, один из родителей или брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца независимо от возраста и трудоспособности, которые не работают и заняты уходом за ребенком кормильца до достижения им восьми лет.

Обратите внимание! Усыновленные дети также имеют право на пенсии по потере кормильца. Кроме того, детям сохраняется право на получение пенсии даже в случае их усыновления.

Какие условия и размеры назначения пенсии

Пенсию в связи с потерей кормильца могут назначить в том случае, если у кормильца на момент смерти был соответствующий стаж. Этот стаж должен равняться страховому стажу, который был бы необходим погибшему для назначения пенсии по III группе инвалидности.

Важно! В то же время есть исключения: родственники получают право на выплаты, если умерший стал донором органов, погиб во время участия в Революции Достоинства, пропал без вести при особых обстоятельствах.

Поэтому, пенсия по потере кормильца составляет:

на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего кормильца;

на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту, распределяется между ними равными долями.

Обратите внимание! Поскольку минимальная пенсия по возрасту в Украине составляет 2 361 гривну, то пенсия по потере кормильца должна составлять не менее 1 180,50 гривен.

Как оформить выплаты: перечень документов

Подать заявку на назначение пенсии по потере кормильца можно в любом отделении Пенсионного фонда или онлайн – на сайте ПФУ или на портале "Дія".

Документы, которые нужны для оформления пенсии:

заявление на назначение пенсии;

документ о месте жительства или регистрации;

справка ОК-5;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН), которой назначается пенсия, и умершего кормильца;

свидетельство о рождении или паспорт человека, которому назначается пенсия;

свидетельство о смерти кормильца, или решение суда о признании его без вести пропавшим или объявления его умершим;

справки из учебных заведений об обучении на дневной форме;

справка о том, что муж (жена) или один из ближайших родственников умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности не работают и заняты уходом за ребенком умершего до достижения им 8 лет;

документ о пребывании членов семьи (кроме детей) на иждивении умершего кормильца;

документ о стаже.

Обратите внимание! Решение по результатам рассмотрения заявления принимают не позднее десяти дней после поступления заявления.