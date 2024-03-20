Вырастут ли эти выплаты в апреле
Выплаты по инвалидности были проиндексированы в марте. Соответственно, в апреле граждане получат увеличенные пенсии.
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Отдельно были проиндексированы выплаты лиц, имеющих инвалидность и при этом относятся к отдельно определенной категории. В частности для ликвидаторов аварии на ЧАЭС, минимальные пенсии увеличили так:
- для лиц с инвалидностью I группы минимум составляет 14 308,46 гривны;
- II группы – 11 446,77 гривны;
- III группы – 8 585, 08 гривен.
Гарантированные пенсионные выплаты военнослужащих также были пересчитаны. Теперь их минимальные пенсии, в зависимости от группы следующие:
- для лиц с инвалидностью I группы – 15 347 гривен;
- ІІ группы – 12 396 гривен;
- ІІІ группы – 8 500 гривен;
- у участников боевых действий – 4 958 гривен;
- у пострадавших в результате участия в Революции Достоинства – 4 958 гривен.
Как назначается группа инвалидности
Степень увечья определяет специальная комиссия. Во внимание принимаются обстоятельства при которых лицо получило инвалидность.
В некоторых случаях специалисты назначают повторную экспертизу. Вследствие этого осмотра, назначенная группа может измениться соответственно, корректируются и выплаты.