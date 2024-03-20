Как и когда подавать показатели счетчиков
- Показания электросчетчика
Передать показатели электросчетчика можно следующим образом:
- через сайт ОСР (через личный кабинет);
- позвонить в колл-центр ОСР;
- через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- другим способом, предусмотренным ОСР.
- Показания газового счетчика
Заметьте, что кроме счетов за газ украинцы также должны платить за транспортировку газа. Здесь тариф фиксированный и не зависит от количества потребленного газа.
А передать показатели газового счетчика можно следующим образом:
- передавать оператору ГРМ (облгазу);
- на сайте или в чат-боте облгаза;
- позвонить в контакт-центр облгаза.
- Показания счетчиков горячей и холодной воды
Данные счетчиков можно передать такими способами:
- в личном кабинете;
- на сайте;
- с помощью Viber-бота;
- по номеру контакт-центра (044) 202-0202;
- с помощью Telegram-бота в приложении;
- в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ);
- записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
Какие актуальные тарифы на коммуналку
Сейчас более 98% домохозяйств, являющихся клиентами "Нафтогаза", будут платить 7,96 гривны за кубометр. В то же время шесть поставщиков устанавливают цену в 8 гривен, а в пяти компаниях тарифы несколько выше.