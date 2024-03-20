Передать показатели электросчетчика можно следующим образом:

Показания газового счетчика

Заметьте, что кроме счетов за газ украинцы также должны платить за транспортировку газа. Здесь тариф фиксированный и не зависит от количества потребленного газа.

А передать показатели газового счетчика можно следующим образом:

передавать оператору ГРМ (облгазу);

на сайте или в чат-боте облгаза;

позвонить в контакт-центр облгаза.

Обратите внимание! Потребители должны подавать показатели счетчика с 1 по 5 число каждого месяца. При подаче важно не забыть указать свой номер лицевого счета.

Показания счетчиков горячей и холодной воды

Данные счетчиков можно передать такими способами:

в личном кабинете;

на сайте;

с помощью Viber-бота;

по номеру контакт-центра (044) 202-0202;

с помощью Telegram-бота в приложении;

в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247-40-40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОЗ);

записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Обратите внимание! Подавать показания счетчиков на воду следует ежемесячно до 28 числа.

Какие актуальные тарифы на коммуналку

Сейчас более 98% домохозяйств, являющихся клиентами "Нафтогаза", будут платить 7,96 гривны за кубометр. В то же время шесть поставщиков устанавливают цену в 8 гривен, а в пяти компаниях тарифы несколько выше.

Напомним, пока стоимость электроэнергии в Украине останется на уровне 2,64 гривны за киловатт-час.