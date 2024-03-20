Тарифи на воду зростуть

30 січня під час засідання НКРЕКП було ухвалено новий розмір тарифів. Основними причинами збільшення тарифів є зростання кількості електроенергії, яка використовується, підвищення зарплат працівників та загальні витрати підприємств.

Відтак, з 1 квітня гуртовий тариф за водопостачання за 1 метр кубічний буде таким:

"Львівводоканал" – 8,11 гривні;

"Івано-Франківськводоекотехпром" – 8,11 гривні;

"Чернівціводоканал" – 9,06 гривні;

"Дрогобичводоканал" – 12,95 гривні.

А уже з 1 липня тарифи зростуть так: