Чи зростуть ці виплати у квітні
Виплати по інвалідності були проіндексовані в березні. Відповідно, у квітні громадяни отримають збільшені пенсії.
Читайте також Щоб не платити захмарну комуналку: як правильно подавати показники лічильників
Окремо були проіндексовані виплати осіб, що мають інвалідність і водночас належать до певної категорії. Зокрема, для ліквідаторів аварії на ЧАЕС мінімальні пенсії збільшили так:
- для осіб з інвалідністю І групи мінімум становить 14 308,46 гривні;
- ІІ групи – 11 446,77 гривні;
- ІІІ групи – 8585,08 гривень.
Гарантовані пенсійні виплати військовослужбовців також були перераховані. Тепер їхні мінімальні пенсії, залежно від групи, такі:
- для осіб з інвалідністю І групи – 15 347 гривень;
- ІІ групи – 12 396 гривень;
- ІІІ групи – 8500 гривень;
- для учасників бойових дій – 4958 гривень;
- для постраждалих унаслідок участі в Революції гідності – 4958 гривень.
Як призначається група інвалідності
Ступінь інвалідності визначає спеціальна комісія. До уваги беруться обставини, за яких особа дістала інвалідність.
У деяких випадках спеціалісти призначають повторну експертизу. Унаслідок цього огляду призначена група може змінитись, відповідно, коригуються і виплати.