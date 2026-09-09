Через загострення конфлікту на Близькому Сході та обмеження експорту з боку Китаю, Індія різко збільшила закупівлю мінеральних добрив у Росії. Лише за перше півріччя 2026 року відвантаження зросли ще на 20%.

Як Індія стала найбільшим імпортером

Про зростання експорту до Індії заявив перший віцепрем'єр Росії Денис Мантуров в інтерв'ю "Інтерфаксу".

До початку близькосхідної кризи саме цей регіон забезпечував Індію половиною необхідного карбаміду. Тепер же Росія стала найбільшим постачальником добрив для сільського господарства Інідії, випередивши Китай, Саудівську Аравію та Марокко.

Минулого року російські виробники поставили індійським партнерам близько 6 мільйонів тонн мінеральних добрив, це 6-кратне зростання за 5 років,

– похвалився російський урядовець.

Найбільше зростання припало:

на фосфорні;

азотні;

та комплексні NPK-добрива.

У першій половині 2026 року відвантаження збільшилися ще на 20% порівняно з тим же періодом минулого року.

За даними індійського Міністерства торгівлі та промисловості, загалом у 2025 році країна наростила імпорт добрив із Росії на 41% – до 6,5 мільйона тонн.

Як Росія планує розширювати співпрацю

Наразі Москва активно розширює співпрацю з Індією у сфері добрив і розраховує не лише збільшувати поставки готової продукції.

За словами Мантурова, російські підприємства готові забезпечувати потреби Індії у затребуваних видах добрив, зокрема створюючи спільні виробництва.

Ба більше, російський посадовець запевнив, нібито такі проєкти вже опрацьовуються.

Так, наприкінці 2025 року російський "Уралхім" та індійські компанії Rashtriya Chemicals and Fertilizers, National Fertilizers та Indian Potash підписали меморандум про взаємопорозуміння для будівництва заводу з виробництва карбаміду в Росії.

Для українців та світу це, на жаль, означає, що Москва знаходить нові лазівки для наповнення свого військового бюджету.

Нагадаємо, раніше що угоду про постачання добрив з Росією готує і Туреччина. Через фактичне закриття Ормузької протоки та перебої з поставками з країн Перської затоки, Анкара зіткнулася з дефіцитом карбаміду та аміаку. Щоб врятувати свою посівну кампанію, Туреччина домовляється про виняток із російських експортних обмежень.