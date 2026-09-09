Как Индия стала крупнейшим импортером
О росте экспорта в Индию заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу".
До начала ближневосточного кризиса именно этот регион обеспечивал Индию половиной необходимого карбамида. Теперь же Россия стала крупнейшим поставщиком удобрений для сельского хозяйства Индии, опередив Китай, Саудовскую Аравию и Марокко.
В прошлом году российские производители поставили индийским партнерам около 6 миллионов тонн минеральных удобрений, что в 6 раз больше, чем пять лет назад,
– похвастался российский чиновник.
Наибольший рост пришелся:
- на фосфорные;
- азотные;
- и комплексные NPK-удобрения.
В первой половине 2026 года отгрузки увеличились еще на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
По данным индийского Министерства торговли и промышленности, в целом в 2025 году страна увеличила импорт удобрений из России на 41% – до 6,5 миллиона тонн.
Как Россия планирует расширять сотрудничество
В настоящее время Москва активно расширяет сотрудничество с Индией в сфере удобрений и рассчитывает не только увеличивать поставки готовой продукции.
По словам Мантурова, российские предприятия готовы обеспечивать потребности Индии в востребованных видах удобрений, в частности путем создания совместных производств.
Более того, российский чиновник заверил, что такие проекты уже прорабатываются.
Так, в конце 2025 года российский "Уралхим" и индийские компании Rashtriya Chemicals and Fertilizers, National Fertilizers и Indian Potash подписали меморандум о взаимопонимании по строительству завода по производству карбамида в России.
Для украинцев и всего мира это, к сожалению, означает, что Москва находит новые лазейки для пополнения своего военного бюджета.
Напомним, ранее стало известно, что соглашение о поставках удобрений с Россией готовит и Турция. Из-за фактического закрытия Ормузского пролива и перебоев с поставками из стран Персидского залива Анкара столкнулась с дефицитом карбамида и аммиака. Чтобы спасти свою посевную кампанию, Турция договаривается об исключении из российских экспортных ограничений.