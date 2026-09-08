Почему Турция увеличивает закупки

Соглашение в Москве должны подписать заместитель министра Турции Ахмет Багджи и его российский коллега Максим Боровой, пишет Bloomberg.

Документ предусматривает для Турции исключение из российских экспортных ограничений на азотные и фосфатные удобрения, а также аммиак.

Этот шаг позволит стране восполнить дефицит карбамида, возникший в результате перебоев с поставками от производителей из стран Персидского залива.

Почему Турция обратилась к России

Из-за ситуации вокруг войны в Иране и фактического закрытия Ормузского пролива Турция столкнулась с трудностями при закупке карбамида, аммиака и серы.

Ранее Россия уже ослабила часть ограничений на экспорт аммиака и карбамида, чтобы помочь Турции удовлетворить растущий спрос на удобрения. Новое соглашение позволит гарантировать обеспечение фермеров сырьем в преддверии посевной кампании.

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Дело в том, что, хотя Турция и способна производить более 8 миллионов тонн удобрений ежегодно, реальные объемы едва достигают 5 миллионов тонн. При этом потребность составляет 7 миллионов в год.

Почему ситуация на рынке напряженная

Россия является вторым по величине производителем удобрений в мире и обеспечивает около 20% питательных веществ, продаваемых на мировом рынке. Однако ее экспорт претерпел перебои из-за войны против Украины.

Атаки на суда в Черном море затруднили перевозки и удорожили российские поставки в Турцию, в связи с чем Москва все чаще использует порты Балтийского моря.

В то же время, несмотря на готовность увеличить поставки в Турцию, Москва одновременно ограничивает экспорт удобрений, отдавая приоритет внутреннему рынку.

Российским производителям разрешили экспортировать лишь 20 миллионов тонн удобрений с 1 июня по 30 ноября, включая азотные. В то же время экспорт аммиачной селитры Россия временно приостановила вообще.

Напомним, ранее стало известно, что Индия, являющаяся одним из крупнейших импортеров удобрений в мире, ведет переговоры с Россией об увеличении поставок из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке и ограничений экспорта из Китая.