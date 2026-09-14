Інфляція в Європі може сягнути ще вище: у ЄЦБ назвали головну загрозу

Інфляція в єврозоні може виявитися навіть більшою за вже і так підвищені прогнози. Головною проблемою стає стрімке подорожчання газу та електроенергії.

Які ризики інфляції в Європі

Про це заявив у понеділок, 14 вересня, член Ради керуючих Європейського центрального банку Петер Казімір, пише Reuters.

За словами Казіміра, увага європейських економістів наразі прикута навіть не до вартості нафти, яка продожує зростати.

Моя увага зараз зосереджена не стільки на цінах на нафту та паливо, скільки дедалі більше на цінах на газ та електроенергію,

– пояснив він.

Особливе занепокоєння викликає різке зростання вартості природного газу, який здорожчав до чотирирічного максимуму.

Європейські країни влітку не поспішали заповнювати сховища, розраховуючи, що війна в Ірані завершиться, а ціни на газ знизяться. Однак цього не сталося.

Тепер через низький рівень запасів країни змушені активніше закуповувати газ, а це лише додатково підштовхує ціни вгору.

Важливо! Це може мати ширші наслідки для економіки, адже дорожчий газ здатен збільшити витрати на опалення та виробництво електроенергії.

Що буде з цінами на продукти

Продовольча інфляція теж турбує ЄЦБ. Хоча зараз зростання цін на продукти виявилося несподівано слабким, однак ситуація може змінитися найближчими місяцями.

Казімір звернув увагу одразу на кілька факторів, які здатні підштовхнути продовольчі ціни вгору:

посуха в Європі;

природне явище Ель-Ніньйо;

а також висока вартість дизеля та добрив.

Інфляційні ризики явно зміщені в бік підвищення. Енергетичний шок уже триває довше, ніж багато хто очікував. Водночас його повні наслідки ще не встигли позначитися на економіці,

– попередив Казімір.

Нагадаємо, ЄЦБ минулого тижня уже вдруге цього року підвищив відсоткову ставку, щоб стримати ціни. Тоді ж регулятор погіршив низку прогнозів щодо інфляції. Наступне засідання ЄЦБ заплановане на 29 жовтня, і фінансові ринки вже оцінюють ймовірність нового підвищення ставки приблизно у 60%.