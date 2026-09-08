Що відбувається з цінами на газ у Європі

Водночас вони перебувають в очікуванні деталей щодо ситуації між Іраном та Оманом щодо судноплавства через Ормузьку протоку, про що пише Bloomberg.

Ф’ючерси на еталонний газовий контракт у вівторок, 8 вересня, зросли на 3,4% – до найвищого рівня з січня 2023 року.

Тегеран заявив, що угоду буде укладено найближчим часом, а вона передбачатиме тимчасовий безпечний маршрут.

Водночас трейдерам досі незрозуміло, як відреагують США після ударів по іранських танкерах на вихідних, а ризик атак на судна залишається високим.

Європі необхідні вищі ціни на газ, щоб залучити до своїх берегів більше морських поставок. Але до початку опалювального сезону залишається менше, ніж місяць, а запаси в регіоні все ще відстають від необхідного рівня.

Наразі газосховища заповнені лише на 67% проти сезонної норми у 83%.

Оскільки європейський газовий ринок входить у зиму з незвично низькими запасами, його можливості поглинати подальші шоки з боку пропозиції або попиту є обмеженими,

– написали аналітики Timera Energy у своїй записці.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Тим часом СПГ-танкер, який на початку минулого місяця завантажився в Катарі, пройшов через Ормузьку протоку та вказує Пакистан як наступний пункт призначення. Це перша помічена спроба вивезти катарський СПГ через цю водну артерію з липня.

Ф’ючерси на газ із поставкою наступного місяця в Нідерландах – еталонний газовий контракт для Європи – зросли на 2,2%, до 74,95 євро за мегават-годину.

Зростання цін на газ також підвищує вартість електроенергії, оскільки газові електростанції часто визначають ціну на електроенергію на ринку,

– йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, що європейські країни також мають проблеми із заповненням газових сховищ. Наприклад, Німеччина. Станом на початок вересня німецькі підземні сховища заповнені лише на 53%.

Водночас ціни на природний газ у Європі зростають кілька тижнів поспіль. Вартість збільшилася у ціні на понад 7% лише за останні дні.