Чому ціни на блакитне паливо різко пішли вгору

Геополітична напруга знову змушує світові енергетичні ринки лихоманити напередодні зими, пише Bloomberg. Чергове загострення конфлікту ставить під загрозу стабільність постачань, змушуючи покупців готуватися до найгірших сценаріїв.

Європейські ціни на природний газ зростають четвертий тиждень поспіль, додавши понад 7% лише за останні дні. Вартість ф'ючерсів у Європі та Азії підскочила до найвищого рівня за понад три роки через військові удари між США та Іраном.

До початку повномасштабної війни близько п'ятої частини світової нафти та скрапленого природного газу (СПГ) проходило через Ормузьку протоку. Зараз, хоча деякі нафтові танкери продовжують рух, експорт катарського СПГ через цей ключовий маршрут фактично зупинився. Об'єднані Арабські Емірати все ще вантажать газ у Перській затоці, але загальні обсяги постачань впали далеко нижче довоєнного рівня.

Що це означає для європейських споживачів напередодні зими

Європа опинилася під шаленим тиском, адже опалювальний сезон наближається, а запаси газу критично малі. Наразі європейські газосховища заповнені лише на 66%, що є найнижчим сезонним показником за всю історію спостережень. У Німеччині ситуація ще гостріша – там сховища заповнені лише на 54%, що створює ризики для стабільного проходження зими та може вдарити по гаманцях європейців через зростання тарифів.

Нагадаємо, що енергетичні ринки залишаються вкрай вразливими після того, як Європа почала відмовлятися від російського газу, переорієнтувавшись на СПГ з Близького Сходу та США. "Ескалація в Перській затоці відкладає надії на будь-яке відновлення експорту СПГ з регіону", – зазначають стратеги ING Groep NV Воррен Паттерсон та Єва Мантей.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Вони попереджають, що конкуренція за паливо між Європою та Азією лише посилюватиметься, особливо якщо катарський газ не повернеться на ринок до кінця року. Тим часом нідерландські ф'ючерси, які є орієнтиром для європейського ринку, вже торгуються на рівні 72,06 євро за мегават-годину.

Раніше ми писали, що Європа наближається до завершення літа. Однак робить це з низьким рівнем запасів природного газу. Зокрема, це загрожує посилити глобальну боротьбу за постачання.