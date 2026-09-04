Почему цены на "голубое топливо" резко взлетели

Геополитическая напряженность вновь заставляет мировые энергетические рынки лихорадить в преддверии зимы, пишет Bloomberg. Очередное обострение конфликта ставит под угрозу стабильность поставок, заставляя покупателей готовиться к худшим сценариям.

Европейские цены на природный газ растут четвертую неделю подряд, прибавив более 7% только за последние дни. Стоимость фьючерсов в Европе и Азии подскочила до самого высокого уровня за более чем три года из-за военных ударов между США и Ираном.

До начала полномасштабной войны около пятой части мировой нефти и сжиженного природного газа (СПГ) проходило через Ормузский пролив. Сейчас, хотя некоторые нефтяные танкеры продолжают движение, экспорт катарского СПГ через этот ключевой маршрут фактически остановился. Объединенные Арабские Эмираты по-прежнему погружают газ в Персидском заливе, но общие объемы поставок упали значительно ниже довоенного уровня.

Что это означает для европейских потребителей в преддверии зимы

Европа оказалась под огромным давлением, ведь отопительный сезон приближается, а запасы газа критически малы. В настоящее время европейские газохранилища заполнены лишь на 66%, что является самым низким сезонным показателем за всю историю наблюдений. В Германии ситуация еще острее – там хранилища заполнены лишь на 54%, что создает риски для стабильного перезимовки и может ударить по кошелькам европейцев из-за роста тарифов.

Напомним, что энергетические рынки остаются крайне уязвимыми после того, как Европа начала отказываться от российского газа, переориентировавшись на СПГ с Ближнего Востока и из США. "Эскалация в Персидском заливе откладывает надежды на какое-либо возобновление экспорта СПГ из региона", – отмечают стратеги ING Groep NV Уоррен Паттерсон и Ева Мантей.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Они предупреждают, что конкуренция за топливо между Европой и Азией будет только усиливаться, особенно если катарский газ не вернется на рынок до конца года. Между тем нидерландские фьючерсы, которые являются ориентиром для европейского рынка, уже торгуются на уровне 72,06 евро за мегаватт-час.

Ранее мы писали, что Европа приближается к завершению лета. Однако делает это с низким уровнем запасов природного газа. В частности, это грозит усилением глобальной борьбы за поставки.