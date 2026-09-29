Ціни мали злетіти на 45%: одна країна Європи жорстко обмежила тарифи на газ

Іспанія напередоні опалювального сезону намагається захистити домогосподарства від шокових платіжок за комунальні послуги. Уряд офіційно обмежив підвищення тарифів на природний газ для населення на рівні 15%.

Як обмежили тарифи на газ

Йдеться про регульований тариф TUR, який переглядають щоквартально залежно від вартості природного газу на ринку. Ним користуються близько 3,1 мільйона споживачів в Іспанії, пише El País.

З 1 жовтня тариф мав зазнати різкого підвищення.

Якби ми не встановили ці обмеження, тариф для споживачів і домогосподарств із наступного місяця зріс би більш ніж на 45%,

– наголосила міністерка енергетики Іспанії Сара Аагесен.

Натомість влада встановила максимальне підвищення на рівні 15%. Це має пом'якшити тиск від подорожчання газу на домогосподарства в опалювальний сезон.

Завдяки цьому для найпоширенішої категорії споживачів (TUR 2), які використовують газ для приготування їжі, опалення та підігріву води, рахунки зміняться не так критично:

раніше середній чек становив близько 27 євро;

з четверга він зросте приблизно до 31 євро.

Обмеження на тарифи діятиме протягом усього осінньо-зимового періоду.

Які ще заходи запровадив уряд

Нові заходи стосуються не лише природного газу. Іспанський уряд також встановив максимальну ціну на балон бутану – 19,55 євро.

Обмеження діятиме до червня 2027 року. Зараз стандартний балон бутану коштує 18,84 євро.

Додамо, що ці заходи є продовженням пакета підтримки, який іспанський уряд вперше запровадив ще у березні. Головна мета його полягає у тому, щоб захистити населення та бізнес від економічних наслідків війн в Україні та в Ірані, через який ціна на газ на міжнародних ринках вже злетіла на 132%.

Нагадаємо, в Україні уряд зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла на найближчий опалювальний сезон. Нинішні тарифи будуть діяти щонайменше до 31 березня 2027 року.