Скільки коштуватиме кубометр газу в Україні

Кабінет Міністрів офіційно зберіг чинні пільгові ціни на газ для населення та виробників тепла, про що повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Вони будуть чинними щонайменше до 31 березня. Це означає, що до кінця поточного опалювального сезону переважна більшість українців, які є клієнтами компанії "Нафтогаз України", і надалі платитимуть фіксовані 7,96 гривні за кубометр.

Наголошується, що рішення було ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Парламентом на час воєнного стану, та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні.

На виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами, Уряд спільно з іншими органами влади працює над удосконаленням системи тарифної політики та запровадженням справедливого й прозорого тарифоутворення з одночасним збільшенням адресної допомоги тим, хто її дійсно потребує,

– написав Корецький.

Нагадаємо, що тарифи на воду наразі залежать від міста. Наприклад, у столиці встановили нові ціни – 63,79 гривні за кубометр.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас електроенергія наразі коштує 2,64 гривні за кіловат-годину.