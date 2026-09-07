Що змінилося для клієнтів Нафтогазу?

Застосунок "Куб" стає єдиним цифровим сервісом для керування комуналкою, про що повідомили у "Нафтогазі".

Відтепер користувачі сервісу можуть додати туди особовий рахунок за електроенергію та сплачувати її без жодної комісії.

Для мешканців Києва функціонал розширили ще більше – їм уже доступне підключення абсолютно всіх комунальних послуг за однією адресою.

Ба більше, незабаром ця функція стане доступною для мешканців інших регіонів.

Як почати користуватися новими функціями?

Головна умова для підключення додаткових послуг – спочатку необхідно додати в застосунку "Куб" базовий особовий рахунок за спожитий газ. Тільки після цього система дозволить інтегрувати інші платіжки.

Нагадаємо, що у застосунку можна передавати показання газового лічильника, оплачувати платіжки за спожитий газ тощо.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

А тарифи на газ для українців залишаються чинними. Ціна для клієнтів "Нафтогазу" наразі становить 7,96 гривні за кубометр.