Про це повідомив в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Федоренко.

Читайте також "Це був не полігон": Ігнат розкрив деталі російського удару по Київщині

Чому українці обирають застосунок "Куб"

Попри те, що застосунком "Куб" користується вже 4 мільйони українців, Сергій Федоренко додає, що Група "Нафтогаз" продовжує розвивати єдину систему цифрових газових сервісів.

Найближчим часом очікується розширення функціоналу застосунку,

– додав він.

За даними Нафтогазу, 40% підключених домівок розташовані в обласних центрах, 29% – в інших містах, ще 31% – у сільській місцевості. Також 95% клієнтів оплачують рахунки вчасно або протягом місяця.

Згідно з повідомленням компанії, застосунок постійно оновлюється – Нафтогаз розширює перелік доступних у ньому сервісів.

Нагадуємо, що Нафтогаз запустив "Куб" у грудні 2025 року. Застосунок дозволяє передавати показання лічильника, оплачувати газ і його доставку, керувати кількома особовими рахунками в одному профілі та відстежувати споживання.

До того ж у лютому 2026 року Нафтогаз запустив інтеграцію застосунку "Куб" із "Дія". Це дозволило оновлювати дані особового рахунку повністю онлайн – без паперів і відвідування центрів обслуговування.