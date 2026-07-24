Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат ефірі День.LIVE.

Які нові деталі удару по Київщині розповів Ігнат?

Представник Повітряних сил зазначив, що під час атаки Росія застосувала п'ять ракет різних типів, завдаючи ударів не тільки по Київській області, але й по Одещині.

За його словами, українські сили протиповітряної оборони змогли знищити частину ворожих цілей.

Одну з ракет "Іскандер" вдалося перехопити протиповітряній обороні. І ще два "Онікси" по півдню теж не завдали шкоди,

– повідомив речник.

Коментуючи захід, який анонсували в соціальних мережах і який, за попередніми даними, проходив на території ураженого об'єкта, Ігнат наголосив, що він не мав жодного стосунку до Збройних сил України та не є полігоном, як раніше повідомляли.

За його словами, оцінку діям організаторів мають дати правоохоронні органи в межах розслідування.

Нагадаємо, у Київській ОВА підтвердили, що Росія 24 липня завдала удару по Бучанському району, де в момент атаки проходив захід. На місці працюють екстрені служби. За попередньою інформацією, загинули 10 людей, ще майже 100 отримали поранення. Крім того, пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби.

Водночас, раніше, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що в українській армії вже давно заборонено проводити публічні заходи та великі зібрання через загрозу ракетних ударів. Він закликав суворо дотримуватися правил безпеки в умовах війни.