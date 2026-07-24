Об этом рассказал начальник управления по связям с общественностью Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире "День.LIVE".

Какие новые подробности об ударе по Киевской области рассказал Игнат?

Представитель Воздушных сил отметил, что во время атаки Россия применила пять ракет разных типов, нанося удары не только по Киевской области, но и по Одесской области.

По его словам, украинские силы противовоздушной обороны смогли уничтожить часть враждебных целей.

Одну из ракет "Искандеру" удалось перехватить противовоздушной обороне. И еще два "Оникса" по югу тоже не нанесли вреда,

– сообщил спикер.

Комментируя мероприятие, которое анонсировали в социальных сетях и которое, по предварительным данным, проходило на территории пораженного объекта, Игнат подчеркнул, что он не имел никакого отношения к Вооруженным силам Украины и не является полигоном, как ранее сообщали.

По его словам, оценку действиям организаторов должны дать правоохранительные органы в рамках расследования.

Напомним, в Киевской ОВА подтвердили, что Россия 24 июля нанесла удар по Бучанскому району, где в момент атаки проходило мероприятие. На месте работают экстренные службы. По предварительной информации, погибли 10 человек, еще около 100 получили ранения. Кроме того, повреждены 27 частных домов и 44 транспортных средства.

В то же время, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что в украинской армии уже давно запрещено проводить публичные мероприятия и большие собрания из-за угрозы ракетных ударов. Он призвал строго соблюдать правила безопасности в условиях войны.