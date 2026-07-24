Об этом сообщил Украинский совет оружейников.

Россия совершила атаку на полигон

К сожалению, в результате удара по полигону есть погибшие и раненые. Оккупанты нанесли ракетный удар по объекту.

Просим воздержаться от распространения фото и видео с места событий, геолокации, информации о пострадавших, компании и других деталей, которые могут нанести вред людям, работе Сил обороны или следствию,

– отметили в совете оружейников.

В организации добавили, что не были организаторами мероприятия, но находятся на связи с коллегами и оказывают необходимую поддержку.

Там также отмечали, что информация о точном месте нахождения участников публично не распространялась. Однако, как пишут СМИ, объявления о дате проведения все же публиковались.

Ранее в эфире "Киев24" основатель оборонной компании "FC" Валерий Боровик сообщил, что на месте находились его знакомые. Он считает, что удар, скорее всего, был прицельным.

Между тем на событие отреагировал советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны и специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Друзья, спасибо, со мной все нормально. Команда жива,

– написал он.

В Киевской областной государственной администрации подтвердили атаку, отметив, что баллистический удар пришелся по Бучанскому району. Россия атаковала частный полигон, где проходили мероприятия.

"В настоящее время эта информация тщательно проверяется. На местах ударов работают все экстренные и оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки. Более подробная информация будет предоставлена позже", – говорится в заявлении.

Напомним, что ранее президент сообщил, что в Киевской области продолжается спасательная операция. Погибли 6 человек, десятки получили ранения.