Про це повідомила Українська рада зброярів.

Росія атакувала полігон

На жаль, унаслідок удару по полігону є загиблі та поранені. Окупанти скерували на об'єкт ракети.

Просимо утриматися від поширення фото та відео з місця, геолокації, інформації про постраждалих, компанії та інші деталі, які можуть зашкодити людям, роботі Сил оборони або слідству,

– зазначили у раді зброярів.

В організації додали, що не були організатором заходу, але перебувають на зв'язку з колегами та надають необхідну підтримку.

Там також зазначали, що інформація про точне місце перебування учасників публічно не поширювалася. Але, як пишуть ЗМІ, оголошення про дату проведення, таки публікувалися.

Раніше в ефірі "Київ24" засновник оборонної компанії "FC" Валерій Боровик повідомив, що на місці перебували його знайомі. Він вважає, що удар, скоріше за все, був прицільним.

Тим часом на подію відреагував радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони та фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Друзі, дякую, зі мною все нормально. Команда жива,

– написав він.

У Київській ОВА підтвердили атаку, зазначивши, що балістичний удар припав по Бучанському району. Росія атакувала приватний полігон, де відбувалися заходи.

"Наразі ця інформація ретельно перевіряється. На місцях ударів працюють усі екстрені та оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Більш детальну інформацію буде надано згодом", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що раніше президент повідомив, що на Київщині триває рятувальна операція. Загинули 6 людей, десятки отримали поранення.