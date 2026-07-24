Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про наслідки російського удару по Київській області?

Глава держави розповів, що на місці працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші екстрені служби.

Зараз триває рятувальна операція на Київщині після удару російських ракет. Станом на зараз відомо про десятки постраждалих. На жаль, шестеро людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Продовжується з'ясування всіх обставин і долі людей,

– написав Зеленський.

Українців закликали не публікувати фото й відео з місця удару, не поширювати геолокацію, інформацію про постраждалих чи інші деталі, які можуть зашкодити роботі екстрених служб.

Наслідки російської атаки / Фото ДСНС

Окрім цього, Зеленський повідомив, що Росія не припиняє терор прифронтових регіонів. Зокрема, 24 липня окупанти вдарили по Слов'янську на Донеччині. Внаслідок атаки авіабомбами там загинули п'ятеро людей, ще дев'ятеро отримали поранення.

За його словами, Росія продовжує цілеспрямовані удари по цивільній та критично важливій інфраструктурі й закликав міжнародних партнерів прискорити постачання ракет для систем ППО Patriot, назвавши це пріоритетом номер один.

Нагадаємо, Росія вдень 24 липня завдала балістичного удару по Києву. Після оголошення повітряної тривоги в столиці пролунали вибухи, сили ППО працювали по ворожих цілях. За словами мера Києва Віталія Кличка, медиків викликали до Святошинського району.

Повітряні сили попереджали про загрозу балістики з півночі, а моніторингові канали повідомляли про можливий запуск близько 12 ракет різних типів у напрямку Києва та області.