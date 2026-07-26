Трагічну звістку повідомили в пресслужбі УАРОР.

Ким була Катерина Шалупня?

В УАРОР розповіли, що Катерина Шалупня була частиною команди Секретаріату, справжньою професіоналкою та прикладом відданості своїй справі.

Війна продовжує завдавати найстрашніших і найболючіших ударів, забираючи від нас найкращих. Невимовний біль пронизує серця кожного з нас: унаслідок ворожого нападу Росії загинула частина команди Секретаріату УАРОР – наша колега, світла людина та професіоналка своєї справи, начальник юридичного відділу Секретаріату Асоціації Катерина Шалупня,

– йдеться в повідомленні.

За словами представників асоціації, Катерина була не лише рушійною силою і надійною опорою команди Секретаріату УАРОР, а й справжнім уособленням молодого покоління українців.

Вона була справжнім уособленням молодого покоління українців – освічених, відповідальних, глибоко людяних і професійних фахівців, які щодня будують майбутнє нашої держави. Катерина була чудовим наставником, прикладом відданості своїй справі та людиною з величезним серцем,

– додали в УАРОР.

Церемонія прощання з Катериною відбудеться в понеділок, 27 липня, об 11:00 у Володимирському кафедральному соборі в Києві.

Після цього прощання також пройде в Чернігові, де й відбудеться поховання.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Катерини Шалупні. Світла пам'ять!

Нагадаємо, 24 липня російські війська завдали балістичного удару по приватному спортивному комплексу в Бучанському районі Київщини під час виставки оборонних технологій.

Внаслідок атаки загинуло 10 осіб, близько 100 отримали поранення, також було зафіксовано масштабні руйнування інфраструктури.