Трагічну звістку повідомили в пресслужбі УАРОР.
Ким була Катерина Шалупня?
В УАРОР розповіли, що Катерина Шалупня була частиною команди Секретаріату, справжньою професіоналкою та прикладом відданості своїй справі.
Війна продовжує завдавати найстрашніших і найболючіших ударів, забираючи від нас найкращих. Невимовний біль пронизує серця кожного з нас: унаслідок ворожого нападу Росії загинула частина команди Секретаріату УАРОР – наша колега, світла людина та професіоналка своєї справи, начальник юридичного відділу Секретаріату Асоціації Катерина Шалупня,
– йдеться в повідомленні.
За словами представників асоціації, Катерина була не лише рушійною силою і надійною опорою команди Секретаріату УАРОР, а й справжнім уособленням молодого покоління українців.Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Вона була справжнім уособленням молодого покоління українців – освічених, відповідальних, глибоко людяних і професійних фахівців, які щодня будують майбутнє нашої держави. Катерина була чудовим наставником, прикладом відданості своїй справі та людиною з величезним серцем,
– додали в УАРОР.
Церемонія прощання з Катериною відбудеться в понеділок, 27 липня, об 11:00 у Володимирському кафедральному соборі в Києві.
Після цього прощання також пройде в Чернігові, де й відбудеться поховання.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Катерини Шалупні. Світла пам'ять!
Нагадаємо, 24 липня російські війська завдали балістичного удару по приватному спортивному комплексу в Бучанському районі Київщини під час виставки оборонних технологій.
Внаслідок атаки загинуло 10 осіб, близько 100 отримали поранення, також було зафіксовано масштабні руйнування інфраструктури.