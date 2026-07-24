Унаслідок обстрілу загинуло та постраждало багато людей. Головне по ворожий удар по полігону у Київській області – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як і коли саме стався удар?

Об 11:25 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півночі. Відразу після з'явилися повідомлення про декілька швидкісних цілей на Київ, за кілька хвилин – ще.

ПС ЗСУ пізніше уточнили, що ворог завдав удару по Київщині трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 з північного напрямку. Внаслідок бойової роботи одну ракету протиповітряній обороні вдалось перехопити. Однак було зафіксовано влучання двох ракет.

Українська Рада зброярів повідомила, що удар припав на об'єкт, де у цей час проходила оборонна виставка. В організації додали, що не були організаторами заходу, але перебувають на зв'язку з колегами та надають потрібну підтримку.

Там також зазначали, що інформація про точне місце перебування учасників публічно не поширювали. Але, як писали ЗМІ, оголошення про дату проведення таки публікували.

У Київській ОВА підтвердили ракетну атаку, зазначивши, що удар припав на Бучанський район, на місці працюють всі необхідні служби.

Які наслідки?

Київська обласна військова адміністрація наголосила, що станом на 16:20 унаслідок обстрілу в Бучанському районі пошкоджено 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби.

Також із фото, які оприлюднило ДСНС України видно багато руйнування, диму та суттєво пошкоджені автівки.

Наслідки обстрілу по Київській області 24 липня / Фото ДСНС України

Скільки людей загинуло та постраждало?

Спочатку про наслідки атаки повідомив президент Володимир Зеленський, він зазначав, що внаслідок удару загинули шестеро людей та десятки постраждалих.

Згодом генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що кількість жертв зросла.

Станом на 15:00 відомо про 10 загиблих. Ще близько людей було 100 поранено.

Куди саме влучив ворог, і чи був це об'єкт ЗСУ?

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, що нині триває з'ясування всіх обставин щодо заходу, який проходив на місці влучання. Відповідні висновки мають зробити правоохоронні органи та військові служби.

Водночас полковник наголосив, що в Збройних Силах України вже давно діють суворі правила безпеки, які забороняють проведення масових заходів.

У Збройних силах давно заборонено проведення заходів і публічних заходів, і відповідно великих зібрань, тому що це безпека,

– зазначив він.

Ігнат також підкреслив, що цих правил мають дотримуватися не лише військові, а й цивільне населення.

Спочатку повідомлялося, що ворог ударив по військовому полігону у Київській області. Однак речник командування Повітряних сил уточнив в етері "Новини.LIVE", що окупанти вдарили по приватному спортивному комплексу. Сам об'єкт не має жодного стосунку до Збройних Сил України.

Пресслужба Генштабу ЗСУ у коментарі Суспільному назвала уражений росіянами район на Київщині "цивільним об'єктом", який не входить до сфери управління Сил оборони.

"Водночас слід наголосити, що, незалежно від форми власності та підпорядкування, під час організації та проведення подібних заходів слід дотримуватися максимальних заходів безпеки, враховувати всі ризики та використовувати укриття. Ці вимоги написані кров'ю. Під час війни вони стосуються не лише Сил оборони, а й усього суспільства", – додали військові.

Яку кримінальну справу відкрили після атаки?

Після російського ракетного удару по Київщині правоохоронці розпочали одразу два кримінальні провадження.

Офіс генпрокурора розслідує російський ракетний удар як воєнний злочин. Також відкрито окреме провадження щодо можливої службової недбалості під час організації заходу, який опинився під атакою.

У межах розслідування слідчі встановлюватимуть, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені та чи була належним чином оцінена загроза в умовах воєнного стану.

Як реагували на удар по Київській області?

Засновник оборонної компанії FC Валерій Боровик в етері "Київ24" повідомив, що на місці перебували його знайомі. Він вважає, що удар, імовірніше за все, був прицільним.

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони та фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, "Флеш" наголосив, що його на місці атаки не було.

Друзі, дякую, зі мною все нормально. Команда жива,

– написав "Флеш".

Він додав, що не відвідує такі заходи через відсутність укриття, анонси в інтернеті, величезну кількість учасників, зону досяжності балістики та ранній анонс місця проведення.

Володимир Зеленський заявив, що рятувальники ліквідовують наслідки цього удару.

"Мої співчуття рідним і близьким. Продовжується з'ясування всіх обставин і долі людей. На місці працюють усі необхідні служби", – йдеться у його дописі у телеграм-каналі.