Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Які нові деталі трагедії встановило слідство?

Відомо, що наймолодшому загиблому внаслідок російської атаки було лише 19 років. Ще 100 осіб отримали поранення різних ступенів.

Як встановило слідство, одна з асоціацій зброярів влаштувала масштабний захід за участю військових, посадовців, бізнесу та міжнародних партнерів. У програмі планували показати засоби ППО. Проте подію на понад 300 учасників організували самовільно – без жодних погоджень із військовим командуванням, обласною чи районною військовими адміністраціями та іншими уповноваженими органами.

Як розповіли в ОГП, найближче укриття площею всього 34 квадратні метри розташовувалося за 100 метрів від відкритої локації. При цьому запрошення розсилали за дев'ять днів до події, а точні координати й час оприлюднили за добу. Наразі слідчі з'ясовують, чи посприяла така інформація тому, що ворог дістав змогу спланувати точний удар.

Головного організатора заходу вже затримано та повідомлено про підозру. Оскільки підозрюваний зазнав незначних ушкоджень, він перебуває в лікарні під вартою. Найближчим часом йому обратимуть запобіжний захід.