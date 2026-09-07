Что изменилось для клиентов "Нафтогаза"?

Приложение "Куб" становится единым цифровым сервисом для управления коммунальными услугами, почему это сообщили в "Нафтогазе".

Отныне пользователи сервиса могут добавить туда личный счет за электроэнергию и оплачивать его без какой-либо комиссии.

Для жителей Киева функционал расширили еще больше – им уже доступно подключение абсолютно всех коммунальных услуг по одному адресу.

Более того, в скором времени эта функция станет доступна для жителей других регионов.

Как начать пользоваться новыми функциями?

Главное условие для подключения дополнительных услуг – сначала необходимо добавить в приложении "Куб" базовый личный счет за потребленный газ. Только после этого система позволит интегрировать другие платежи.

Напомним, что в приложении можно передавать показания газового счетчика, оплачивать счета за потребленный газ и т. д.

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А тарифы на газ для украинцев остаются в силе. Цена для клиентов "Нафтогаза" в настоящее время составляет 7,96 гривны за кубометр.