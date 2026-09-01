Что будет с ценами на газ в сентябре

Для потребителей, пользующихся услугами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", стоимость голубого топлива с 1 сентября останется неизменной, об этом сообщает издание "Газ.Правда".

Цена составляет 7,96 гривны за кубометр.

Однако для клиентов других поставщиков ситуация несколько иная: их годовые тарифные планы колеблются в пределах от 7,96 до 9,99 гривны за кубический метр. Например, самая высокая стоимость на данный момент зафиксирована у компании "Ритейл Сервис", где за "куб" придется заплатить почти 10 гривен.

Пока что цены на газ для населения искусственно удерживаются благодаря действующему законодательному мораторию. Компания "Нафтогаз" зафиксировала действие своего тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2027 года.

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Напомним, что показания газовых счетчиков за сентябрь необходимо будет передать с 1 по 5 октября.

Также клиентам "Нафтогаза" следует следить за своим личным счетом. И если данные изменились, то их необходимо обновить.