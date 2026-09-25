Який тариф на воду у Києві
Документ набирає чинності після оприлюднення, про що йдеться на сайті КМДА.
Ще 3 вересня 2026 року Київрада підтримала зміну тарифів на воду та водовідведення у столиці. Для населення вартість послуги з постачання холодної води та водовідведення в Києві становитиме 63,79 гривні за кубометр.
Водночас тариф у майже 90 гривень за кубометр наразі для населення застосовуватися не буде.
Тариф, що зараз вводиться в дію для населення, затверджений ще у 2025 році ПрАТ "АК "Київводоканал" Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП),
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що ціни на воду поступово зростають в усіх українських містах. Наприклад, у Львові вже затвердили нові тарифи.
З 1 серпня 2026 року вони є такими:
- водопостачання – 36,04 гривні за кубометр;
- водовідведення – 20,34 гривні за кубометр.
Це означає, що загальна вартість централізованого водопостачання та водовідведення для населення становитиме 56,38 гривні за 1 кубометр.
З 1 жовтня тариф на воду у Харкові також зазнає змін. Другий етап підвищення планують вже з 2027 року.
А в Одесі також розглядають підвищення комунальних тарифів. Але поки що ціни не оголошують.