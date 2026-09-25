Який тариф на воду у Києві

Документ набирає чинності після оприлюднення, про що йдеться на сайті КМДА.

Ще 3 вересня 2026 року Київрада підтримала зміну тарифів на воду та водовідведення у столиці. Для населення вартість послуги з постачання холодної води та водовідведення в Києві становитиме 63,79 гривні за кубометр.

Водночас тариф у майже 90 гривень за кубометр наразі для населення застосовуватися не буде.

Тариф, що зараз вводиться в дію для населення, затверджений ще у 2025 році ПрАТ "АК "Київводоканал" Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП),

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що ціни на воду поступово зростають в усіх українських містах. Наприклад, у Львові вже затвердили нові тарифи.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

З 1 серпня 2026 року вони є такими:

водопостачання – 36,04 гривні за кубометр;

водовідведення – 20,34 гривні за кубометр.

Це означає, що загальна вартість централізованого водопостачання та водовідведення для населення становитиме 56,38 гривні за 1 кубометр.

З 1 жовтня тариф на воду у Харкові також зазнає змін. Другий етап підвищення планують вже з 2027 року.

А в Одесі також розглядають підвищення комунальних тарифів. Але поки що ціни не оголошують.