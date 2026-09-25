Какой тариф на воду в Киеве

Документ вступает в силу после публикации, о чем говорится на сайте КГГА.

Еще 3 сентября 2026 года Киевсовет поддержал изменение тарифов на воду и водоотведение в столице. Для населения стоимость услуги по поставке холодной воды и водоотведению в Киеве составит 63,79 гривны за кубометр.

В то же время тариф в размере почти 90 гривен за кубометр пока для населения применяться не будет.

Тариф, который сейчас вводится в действие для населения, был утвержден еще в 2025 году ЧАО "АК "Киевводоканал" Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ),

– говорится в сообщении.

Напомним, что цены на воду постепенно растут во всех украинских городах. Например, во Львове уже утвердили новые тарифы.

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С 1 августа 2026 года они составляют:

водоснабжение – 36,04 гривны за кубометр;

водоотведение – 20,34 гривны за кубометр.

Это означает, что общая стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения для населения составит 56,38 гривны за 1 кубометр.

С 1 октября тариф на воду в Харькове также претерпит изменения. Второй этап повышения планируется уже с 2027 года.

А в Одессе также рассматривают вопрос о повышении коммунальных тарифов. Но пока цены не объявляют.