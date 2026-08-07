Каким будет тариф на воду в Харькове

"Харьковские тепловые сети" обнародовали проект экономически обоснованной стоимости централизованного водоснабжения и водоотведения на 2027 год и сообщили, что переход к новой стоимости будет поэтапным.

До 30 сентября 2026 года включительно будет действовать действующий тариф:

16,032 гривны за кубометр водоснабжения;

8,484 гривны за кубометр водоотведения.

С 1 октября 2026 года тариф на централизованное водоснабжение составит 49,446 гривны за кубометр, на централизованное водоотведение – 20,820 гривны за кубометр.

Даже после первого этапа харьковчане будут платить за обе услуги меньше, чем жители ряда других городов,

– отметили в тепловых сетях.

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Второй этап запланирован уже с 1 января 2027 года. Стоимость централизованного водоснабжения составит 57,504 гривны за кубометр, централизованного водоотведения – 27,992 гривны за кубометр.

Подчеркивается, что даже после второго этапа харьковчане будут платить за водоснабжение и водоотведение меньше, чем предусмотрено действующими или заявленными тарифами во многих других городах.

В то же время обеспечивать работу системы в 2026 году по ценам 2022 года уже невозможно. Причиной стали цены на электроэнергию, подорожание топлива, повышение заработной платы и многие другие факторы.

Поэтапный пересмотр тарифов позволит сохранить стабильное водоснабжение и водоотведение.

Напомним, что в настоящее время в украинских городах рассматривается вопрос о повышении тарифов на воду. Цены могут различаться в разных регионах.

В частности, тариф на воду во Львове был утвержден 24 июля. С 1 августа цена на водоснабжение составляет 36,04 гривны за кубометр, а на водоотведение – 20,34 гривны за кубометр.