Яким буде тариф на воду у Харкові

"Харківські теплові мережі" оприлюднили проєкт економічно обґрунтованої вартості централізованого водопостачання та водовідведення на 2027 рік та повідомили, що перехід до нової вартості буде поетапним.

До 30 вересня 2026 року включно діятиме чинний тариф:

16,032 гривні за кубометр водопостачання;

8,484 гривні за кубометр водовідведення.

З 1 жовтня 2026 року тариф на централізоване водопостачання становитиме 49,446 гривні за кубометр, на централізоване водовідведення – 20,820 гривні за кубометр.

Навіть після першого етапу харків’яни платитимуть за обидві послуги менше, ніж мешканці низки інших міст,

– зазначили у теплових мережах.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Другий етап передбачений вже з 1 січня 2027 року. Вартість централізованого водопостачання становитиме 57,504 гривні за кубометр, централізованого водовідведення – 27,992 гривні за кубометр.

Наголошується, що навіть після другого етапу харків’яни платитимуть за водопостачання та водовідведення менше, ніж передбачають чинні або заявлені тарифи в багатьох інших містах.

Водночас забезпечувати роботу системи 2026 року за цінами 2022 року вже неможливо. Причиною стали ціни на електроенергію, здорожчання пального, підвищення оплати праці та багато інших факторів.

Поетапний перегляд тарифів дозволить зберегти стабільне водопостачання та водовідведення.

Нагадаємо, що наразі в українських містах розглядають підвищення тарифів на воду. Ціни можуть відрізнятися у різних регіонах.

Зокрема, тариф на воду у Львові погодили 24 липня. З 1 серпня ціна на водопостачання становить 36,04 гривні за кубометр, а водовідведення – 20,34 гривні за кубометр.