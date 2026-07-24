Как вырастут тарифы на воду
Исполнительный комитет Львовского городского совета в пятницу, 24 июля, поддержал решение об установлении нового тарифа для "Львовводоканала", сообщил местный депутат Игорь Зинкевич.
Согласно решению исполкома, с августа для львовян установлен следующий тариф на воду:
- водоснабжение – 36,04 гривны за кубометр;
- водоотведение – 20,34 гривны за кубометр.
Таким образом, в целом стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения для населения составит 56,38 гривны за 1 кубометр.
Сегодня во Львове один кубометр воды стоит 25,88 гривны. Такая цена будет действовать до 1 августа 2026 года.
Следует добавить, что в последний раз тариф на воду в городе пересматривался еще в начале 2022 года.
Мы понимаем, что любое повышение тарифов во время войны – это сложное решение для людей. Но прежняя цена действовала более четырех лет. Мы устанавливаем не полный с экономической точки зрения тариф, а минимально необходимый, чтобы Львов и в дальнейшем стабильно получал воду,
– пояснил мэр Львова Андрей Садовый.
Но даже после повышения тариф на воду во Львове останется одним из самых низких в Украине. Ведь средний уровень по стране составляет около 81 гривны за кубометр.
Почему повысили тариф на воду
Тариф на воду во Львове повысили из-за роста базовых расходов "Львовводоканала":
- на электроэнергию;
- топливо;
- реагенты;
- оплату труда.
Только расходы на электроэнергию, по подсчетам предприятия, выросли почти в 1,7 раза.
У нас самое большое расстояние транспортировки воды среди больших городов Украины. Это сложная система, требующая значительных затрат электроэнергии и постоянного обслуживания,
– отметил директор "Львовводоканала" Дмитрий Ванькович.
В то же время в "Львовводоканале" подчеркивают, что новый тариф позволит покрыть лишь операционные расходы, а инвестиций и масштабной реконструкции сетей он не предусматривает.
Напомним, ранее на предприятии сообщали, что для полного покрытия всех расходов, включая модернизацию оборудования, цена кубометра воды должна была бы составить 100 гривен.