Какой тариф на воду планируют установить во Львове

Стоимость воды в городе является одной из самых низких среди крупных городов страны, о чем заявили во Львовском городском совете.

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На сегодняшний день во Львове один кубометр воды стоит 25,88 гривны. Цена не менялась с начала 2022 года.

По расчетам ЛМКП "Львовводоканал", для полного покрытия расходов (на электроэнергию, топливо, зарплату, ремонты, модернизацию оборудования и т. д.) цена кубометра воды должна была бы составлять 100 гривен.

Директор ЛГКП "Львовводоканал" Дмитрий Ванькович рассказал, что действующий тариф на водоснабжение не покрывает даже текущих операционных расходов. Например, по итогам первого квартала 2026 года покрытие составляет всего 61%. При этом разницу компенсируют из городского бюджета.

Изменение тарифа должно позволить не просто устранять аварии, а системно модернизировать инфраструктуру: заменять сети, насосное оборудование и внедрять энергоэффективные решения,

– говорится на сайте городского совета.

Подчеркивается, что во Львове всегда был самый низкий тариф на воду в стране. Однако пересмотр тарифа необходим в связи с ростом стоимости электроэнергии, топлива, необходимостью поддерживать критически важную инфраструктуру в условиях войны и т. д.

Таким образом, крупные города планируют повышать тариф на воду. Обновленные цены в большинстве городов составляют от 56 до 139 гривен за кубометр.

Что еще следует знать о тарифах на воду

Напомним, что в Ивано-Франковске тарифы на водоснабжение и водоотведение для населения вырастут в два раза. Новые цены вступят в силу с 9 июля.

Повышать цены на воду планируют и в других городах. Новые тарифы уже опубликовали в Полтаве, Луцке и Тернополе.