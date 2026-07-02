Який тариф на воду планують встановити у Львові

Вартість води у місті є однією з найнижчих серед великих міст країни, про що наголосили у Львівській міській раді.

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Станом на сьогодні у Львові один кубометр води коштує 25,88 гривні. Ціна не змінювалася ще з початку 2022 року.

За розрахунками ЛМКП "Львівводоканал", для повного покриття витрат (на електроенергію, паливо, зарплату, ремонти, модернізацію обладнання тощо) ціна кубометра води мала б бути 100 гривень.

Директор ЛМКП "Львівводоканал»"Дмитро Ванькович розказав, що чинний тариф на водопостачання не покриває навіть поточних операційних витрат. Наприклад, за підсумками першого кварталу 2026 року покриття становить тільки 61%. Водночас різницю компенсують з міського бюджету.

Зміна тарифу має дозволити не просто усувати аварії, а системно модернізувати інфраструктуру: замінювати мережі, насосне обладнання та впроваджувати енергоефективні рішення,

– йдеться на сайті ради міста.

Підкреслюється, що Львів завжди мав найнижчий тариф на воду в країні. Але перегляд тарифи потрібний у зв'язку зі зростанням вартості електроенергії, палива, потреби підтримувати критичну інфраструктуру в час війни тощо.

Таким чином, великі міста планують підвищувати тариф на воду. Оновлені ціни у більшості міст становлять від 56 до 139 гривень за кубометр.

Що ще слід знати про тарифи на воду

Нагадаємо, що в Івано-Франківську тарифи на водопостачання та водовідведення для населення зростуть у два рази. Нові ціни набудуть чинності з 9 липня.

Підвищувати ціни на воду планують й в інших містах. Нові тарифи вже публікували у Полтаві, Луцьку та Тернополі.