Скільки коштуватиме вода у місті

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради ухвалив рішення про підвищення тарифів для абонентів комунального підприємства "Івано-Франківськводоекотехпром".

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Нові тарифи на воду місцева влада затвердила окремо для суб'єктів господарювання та для населення.

Підприємці та організації платитимуть:

за водопостачання – 11,64 гривні за кубометр (без ПДВ);

за водовідведення – 6,74 гривні за кубометр (без ПДВ).

Загалом з урахуванням ПДВ суб'єкти господарювання сплачуватимуть за воду 22,06 гривні за кубометр.

Водночас для населення тарифи підняли значно вище. Вартість послуг зросте таким чином:

за водопостачання – до 29,54 гривні за кубометр (без ПДВ);

за водовідведення – до 25,05 гривні за кубометр (без ПДВ).

Якщо врахувати податок на додану вартість, то загальний тариф для населення сягне 65,5 гривні за куб.

Тоді як зараз жителі Івано-Франківська платять за воду загалом 28,2 гривні.

Нові тарифи набудуть чинності вже з 9 липня.

Водночас мешканці багатоквартирних будинків платитимуть абонплату без змін у розмірі 24,67 гривні.

Що говорять комунальники

У комунальному підприємстві "Івано-Франківськводоекотехпром" підвищення тарифів пояснюють зростанням витрат на електроенергію, паливно-мастильні матеріали та оплату праці.

Відтак нинішні тарифи не покривають вартість послуг на сто відсотків. Зокрема, за результатами І кварталу 2026 централізоване водопостачання – лише на 70%, а централізоване водовідведення – на 74%.

Встановлення тарифів здійснюється з метою приведення їх до економічно – обґрунтованого

рівня для недопущення збиткової діяльності підприємства, забезпечення належної організації

виробничого процесу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,

– зауважили на підприємстві.

Отож, міста поступово переглядають ціни на воду, оскільки місцева влада має право самостійно затверджувати тарифи для водоканалів, а НКРЕКП лише первіряє їх.

Нагадаємо, тарифи на воду зростуть не лише в Івано-Франківську. Про підвищення вартості послуг повідомили зокрема водоканали в Полтаві, Тернополі, Луцьку тощо.