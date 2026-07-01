Скільки коштуватиме вода у місті
Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради ухвалив рішення про підвищення тарифів для абонентів комунального підприємства "Івано-Франківськводоекотехпром".
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Нові тарифи на воду місцева влада затвердила окремо для суб'єктів господарювання та для населення.
Підприємці та організації платитимуть:Не пропускайте важливі сповіщення Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- за водопостачання – 11,64 гривні за кубометр (без ПДВ);
- за водовідведення – 6,74 гривні за кубометр (без ПДВ).
Загалом з урахуванням ПДВ суб'єкти господарювання сплачуватимуть за воду 22,06 гривні за кубометр.
Водночас для населення тарифи підняли значно вище. Вартість послуг зросте таким чином:
- за водопостачання – до 29,54 гривні за кубометр (без ПДВ);
- за водовідведення – до 25,05 гривні за кубометр (без ПДВ).
Якщо врахувати податок на додану вартість, то загальний тариф для населення сягне 65,5 гривні за куб.
Тоді як зараз жителі Івано-Франківська платять за воду загалом 28,2 гривні.
Нові тарифи набудуть чинності вже з 9 липня.
Водночас мешканці багатоквартирних будинків платитимуть абонплату без змін у розмірі 24,67 гривні.
Що говорять комунальники
У комунальному підприємстві "Івано-Франківськводоекотехпром" підвищення тарифів пояснюють зростанням витрат на електроенергію, паливно-мастильні матеріали та оплату праці.
Відтак нинішні тарифи не покривають вартість послуг на сто відсотків. Зокрема, за результатами І кварталу 2026 централізоване водопостачання – лише на 70%, а централізоване водовідведення – на 74%.
Встановлення тарифів здійснюється з метою приведення їх до економічно – обґрунтованого
рівня для недопущення збиткової діяльності підприємства, забезпечення належної організації
виробничого процесу з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення,
– зауважили на підприємстві.
Отож, міста поступово переглядають ціни на воду, оскільки місцева влада має право самостійно затверджувати тарифи для водоканалів, а НКРЕКП лише первіряє їх.
Нагадаємо, тарифи на воду зростуть не лише в Івано-Франківську. Про підвищення вартості послуг повідомили зокрема водоканали в Полтаві, Тернополі, Луцьку тощо.