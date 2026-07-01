Сколько будет стоить вода в городе

Исполнительный комитет Ивано-Франковского городского совета принял решение о повышении тарифов для абонентов коммунального предприятия "Ивано-Франковскводоэкотехпром".

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Новые тарифы на воду местные власти утвердили отдельно для субъектов хозяйствования и для населения.

Предприниматели и организации будут платить:

за водоснабжение – 11,64 гривны за кубометр (без НДС);

за водоотведение – 6,74 гривны за кубометр (без НДС).

В целом, с учетом НДС, субъекты хозяйствования будут платить за воду 22,06 гривны за кубометр.

В то же время для населения тарифы повысили значительно выше. Стоимость услуг вырастет следующим образом:

за водоснабжение – до 29,54 гривны за кубометр (без НДС);

за водоотведение – до 25,05 гривны за кубометр (без НДС).

Если учесть налог на добавленную стоимость, то общий тариф для населения составит 65,5 гривны за куб.

В то время как сейчас жители Ивано-Франковска платят за воду в общей сложности 28,2 гривны.

Новые тарифы вступят в силу уже с 9 июля.

В то же время жильцы многоквартирных домов будут платить абонплату без изменений в размере 24,67 гривны.

Что говорят коммунальщики

В коммунальном предприятии "Ивано-Франковскводоэкотехпром" повышение тарифов объясняют ростом расходов на электроэнергию, горюче-смазочные материалы и оплату труда.

Поэтому нынешние тарифы не покрывают стоимость услуг на сто процентов. В частности, по итогам I квартала 2026 года централизованное водоснабжение – лишь на 70%, а централизованное водоотведение – на 74%.

Установление тарифов осуществляется с целью приведения их к экономически обоснованному

уровня для предотвращения убыточной деятельности предприятия, обеспечения надлежащей организации

производственного процесса по централизованному водоснабжению и централизованному водоотведению,

– отметили на предприятии.

Таким образом, города постепенно пересматривают цены на воду, поскольку местные власти имеют право самостоятельно утверждать тарифы для водоканалов, а НКРЭКП лишь проверяет их.

Напомним, тарифы на воду вырастут не только в Ивано-Франковске. О повышении стоимости услуг сообщили, в частности, водоканалы в Полтаве, Тернополе, Луцке и других городах.