Каким будет тариф на электроэнергию в июле
На этом фоне правительство продлило действие действующего тарифа для бытовых потребителей, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
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Он составит 4,32 гривны за киловатт-час. Стоимость электроэнергии не планируется менять как минимум до 31 октября 2026 года.
Это означает, что цены на электроэнергию для населения останутся без изменений до ноября текущего года.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
- В период с 1 октября по 30 апреля будет действовать льготный тариф — 2,64 гривны за киловатт-час при потреблении до 2 тысяч киловатт-часов в месяц.
- А при потреблении сверх этого объема цена составит 4,32 гривны за киловатт-час.
Как отметила Юлия Свириденко, правительство хочет поддержать домохозяйства, для которых электричество является основным источником тепла. То есть дома и квартиры с электроотоплением, а также многоквартирные дома, которые не подключены к газоснабжению и системам централизованного или автономного теплоснабжения.
Что еще стоит знать об электроэнергии
Электросчётчик можно использовать только при наличии специальной пломбы. Если пломбу повредили умышленно, человеку грозит штраф.
Если счетчик двухзонный, то с 07:00 до 23:00 действует дневной тариф на электроэнергию – 4,32 гривны за киловатт. Но с 23:00 до 07:00 действует ночной тариф, поэтому и цена несколько ниже — 2,16 гривны за киловатт.