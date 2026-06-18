Який буде тариф на світло у липні

На тлі цього уряд продовжив дію чинного тарифу для побутових споживачів, про що повідомляла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

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Він становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину. Вартість світла не планують змінювати щонайменше до 31 жовтня 2026 року.

Це означає, що ціни на електроенергію для населення залишаються без змін до листопада поточного року.

У період з 1 жовтня по 30 квітня буде чинний пільговий тариф – 2,64 гривні за кіловат-годину за споживання до 2 тисяч кіловат-годину на місяць.

А за споживання понад цей обсяг ціна – 4,32 гривні за кіловат-годину.

Як зазначила Юлія Свириденко, уряд хоче підтримати домогосподарства, для яких електрика є основним джерелом тепла. Тобто будинки та квартири з електроопаленням, а також багатоквартирні будинки, які не підключені до газопостачання та систем централізованого або автономного теплопостачання.

Що ще варто знати про електроенергію

Електричний лічильник можна використовувати лише за наявності спеціальної пломби. Якщо пломбу пошкодили навмисно, то людині загрожує штраф.

Якщо лічильник двозонний, то з 07:00 до 23:00 години діє денний тариф на світло – 4,32 гривні за кіловат. Але з 23:00 до 07:00 години діє нічний тариф, тому й ціна дещо менша – 2,16 гривні за кіловат.