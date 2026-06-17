Що про інцидент каже омбудсман

Ситуація викликала суспільний резонанс – у соцмережах активно шириться хвиля обурення. У середу, 17 червня, на це відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Посадовець звернув увагу на статистику: лише протягом січня – березня до його офісу надійшло понад 600 звернень щодо відсутності або неналежного надання послуг з теплопостачання.

Тож омбудсмен уже звернувся до міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, вимагаючи перевірити правомірність таких нарахувань і надати українцям чіткі роз'яснення.

Надалі Лубінець триматиме ситуацію на контролі, аби справедливо врегулювати її. "Люди повинні сплачувати лише за ті послуги, які вони фактично отримали… Права споживачів мають бути захищені, а всі рішення – прозорими та законними", – додав він.

Нагадаємо, у КП "Київтеплоенерго" червневі квитанції пояснюють автоматичним перерахунком відповідно до постанови Кабміну №683. Вартість теплопостачання для киян нібито знизили на 40%: розмір знижки склав 720 мільйонів гривень, тож загалом фактична сума нарахувань – 1,13 мільярда гривень (замість 1,85 мільярда гривень за умов стабільної штатної роботи та відсутності аварій).

Однак прем'єр-міністерка Юлія Свириденко вже пообіцяла провести урядову перевірку. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно припустила, що подальша доля платіжок залежатиме від результатів цієї процедури. За її словами, важливим нюансом тут виступає буцімто саме належно оформлене підтвердження відсутності послуги в будинку.