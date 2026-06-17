Що про інцидент каже омбудсман
Ситуація викликала суспільний резонанс – у соцмережах активно шириться хвиля обурення. У середу, 17 червня, на це відреагував уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
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Посадовець звернув увагу на статистику: лише протягом січня – березня до його офісу надійшло понад 600 звернень щодо відсутності або неналежного надання послуг з теплопостачання.
Тож омбудсмен уже звернувся до міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, вимагаючи перевірити правомірність таких нарахувань і надати українцям чіткі роз'яснення.У нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Надалі Лубінець триматиме ситуацію на контролі, аби справедливо врегулювати її. "Люди повинні сплачувати лише за ті послуги, які вони фактично отримали… Права споживачів мають бути захищені, а всі рішення – прозорими та законними", – додав він.
Нагадаємо, у КП "Київтеплоенерго" червневі квитанції пояснюють автоматичним перерахунком відповідно до постанови Кабміну №683. Вартість теплопостачання для киян нібито знизили на 40%: розмір знижки склав 720 мільйонів гривень, тож загалом фактична сума нарахувань – 1,13 мільярда гривень (замість 1,85 мільярда гривень за умов стабільної штатної роботи та відсутності аварій).
Однак прем'єр-міністерка Юлія Свириденко вже пообіцяла провести урядову перевірку. В ексклюзивному коментарі 24 Каналу експертка у сфері ЖКГ Христина Ненно припустила, що подальша доля платіжок залежатиме від результатів цієї процедури. За її словами, важливим нюансом тут виступає буцімто саме належно оформлене підтвердження відсутності послуги в будинку.