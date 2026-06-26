Що буде з цінами на воду в Україні

Що відбувається та як зміняться ціни, розбирався 24 Канал.

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Слід одразу нагадати, що органи місцевого самоврядування відтепер можуть отримувати право самостійно затверджувати тарифи для водоканалів. Про це зазначено у Законі №4777-ІХ.

НКРЕКП зможе перевіряти встановлені тарифи, але вартість послуги має встановлювати саме орган місцевої влади. У зв’язку з цим, ціни у різних регіонах можуть відрізнятися.

Чимало водоканалів вже повідомили про підвищення цін – якраз з 1 числа наступного місяця. Зокрема, українцям пояснили й причини таких рішень.

Наприклад, "Полтававодоканал" готується подати розрахунки щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення до ради до Полтавської обласної.

  • Чинний тариф становить 33,768 гривні за кубометр (разом за дві послуги).
  • А розрахунковий економічно обґрунтований тариф – 84,948 гривні за кубометр.

Наголошується, що підприємство змушене ініціювати перегляд тарифів через суттєве зростання собівартості послуг за роки воєнного стану.

Аналогічний процес уже пройшли або проходять водоканали по всій Україні,
– йдеться у повідомленні.

У дописі пояснили, що з 2022 року тариф для населення залишався незмінним. Однак, витрати підприємства зросли в рази. Найбільше подорожчала електроенергія, а додатковий тиск створює зростання пального.

Також подібну інформацію опублікували у "Тернопільводоканалі".

З 1 липня для населення та юридичних осіб буде встановлено такі тарифи (без ПДВ):

  • централізоване водопостачання – 38,46 гривні за 1 кубометр.
  • централізоване водовідведення – 34,32 гривні за 1 кубометр.

У Луцькій міській раді ж заявили: мова йде не про підвищення тарифів, а про встановлення економічно обґрунтованої ціни, яка з політичної волі не переглядалася протягом останніх п'яти років

  • Вже найближчим часом тариф становитиме 67,42 гривні за 1 кубометр, що на 39 гривні більше за попередній.
  • Водночас ціни на водопостачання буде 29,86 гривні за 1 кубометр замість 12,20 гривні.
  • За на водовідведення – 37,56 гривні за кубометр замість 16,21 гривні.

Таким чином, фіксованого тарифу для українців не буде – у різних регіонах вартість кубометра може різнитися. Детальніше про зміни можна дізнатися на сайтах міських, зокрема у їхніх соціальних мережах.

Що ще слід знати про воду

Тарифи на воду у невеликих містах часто вищі, ніж у великих обласних центрах. Причина полягає у тому, що великі водоканали мають більше споживачів.

Також уряд запровадив правила, що зобов'язують перераховувати платіжки за комуналку, якщо були перебої в постачанні опалення та гарячої води. Мова йде про наслідки російських обстрілів інфраструктури.