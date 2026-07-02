Какими будут тарифы на газ для населения в июле

В июле 2026 года в Украине продолжат действовать восемь поставщиков природного газа для бытовых потребителей, сообщает издание "ГазПравда". Четыре компании предлагают клиентам только годовые тарифные планы, тогда как еще четыре имеют как годовые, так и месячные коммерческие предложения.

Смотрите также Вода в Ивано-Франковске станет "золотой": тарифы вырастут вдвое

Базовые годовые тарифы остаются неизменными. В зависимости от поставщика стоимость одного кубического метра природного газа составляет от 7 гривен 96 копеек до 9 гривен 99 копеек.

Крупнейший поставщик – "Нафтогаз Украины" – обслуживает около 98% бытовых потребителей, или более 12 миллионов домохозяйств. Для его клиентов действует фиксированная цена 7 гривен 96 копеек за кубический метр, которая гарантирована как минимум до 30 апреля 2027 года.

Как изменились месячные тарифы и сколько предлагают поставщики

В отличие от годовых планов, месячные коммерческие тарифы в июле стали ниже по сравнению с июнем. Сейчас они колеблются от 8 гривен 46 копеек до 27 гривен 99 копеек за кубический метр.

Перейти на месячный тариф можно только по желанию самого потребителя. Законодательство не позволяет газопоставщикам автоматически переводить клиентов с годового плана на месячный.

Среди самых низких годовых тарифов – 7 гривен 96 копеек у "Нафтогаза Украины" и "Тернопольоблгаз Сбыт". "Прикарпат Энерго Трейд" предлагает газ по 7 гривен 98 копеек, "Галнафтогаз" (ОККО Контракт) – по 7 гривен 99 копеек, а "Львовэнергосбыт" – по 8 гривен 20 копеек за кубический метр. У компании YASNO годовой и месячный тарифы одинаковы – 8 гривен 46 копеек.

Самые высокие годовые цены предлагает "Ритейл Сервис" (СветГаз) – 9 гривен 99 копеек за кубический метр. В то же время самые дорогие месячные тарифы действуют именно у "Ритейл Сервис" – 27 гривен 99 копеек, а также у "Львовэнергосбыт" – 27 гривен 40 копеек за кубический метр.

Интересно! Эксперты отмечают, что для большинства украинских домохозяйств ситуация со стоимостью газа остается стабильной благодаря фиксированным годовым тарифам. В то же время потребителям, которые рассматривают возможность перехода на месячные тарифы, стоит внимательно сравнивать условия разных поставщиков, поскольку разница в стоимости кубического метра может превышать три раза.

Тариф на электроэнергию для населения: какова будет цена на электроэнергию в июле

Недавно мы сообщали, что действующий тариф на электроэнергию составляет 4,32 гривны за киловатт-час. Он будет актуален как минимум до 31 октября 2026 года. Такова цена электроэнергии для населения.

В период с 1 октября по 30 апреля льготный тариф составит 2,64 гривны за киловатт-час при потреблении до 2 тысяч киловатт-часов в месяц. А при потреблении сверх этого объема цена составит 4,32 гривны за киловатт-час.