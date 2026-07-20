Что известно о цене на воду во Львове

Необходимость повышения цены обусловлена рядом факторов, о чем сообщил в понедельник, 20 июля, директор Львовского коммунального предприятия "Львовводоканал" Дмитрий Ванькович.

Речь идет об увеличении тарифа на электроэнергию, повышении заработной платы и росте налогов.

Дмитрий Ванькович директор Львовского коммунального предприятия "Львовводоканал" Нужно понимать общую финансовую ситуацию на предприятии. Город выделил в рамках программы поддержки предприятия 323 миллиона гривен. За семь месяцев мы уже израсходовали 226 миллионов гривен. Если мы ничего не изменим, то к концу года у нас будут убытки в размере 672 миллиона гривен.

Ванькович добавил: если скорректировать тариф, то можно получить дополнительно 409 миллионов гривен. А убытки сократятся до 262 миллионов.

Если у семьи небольшой доход, то она оформит субсидию и не почувствует этой корректировки,

– подчеркнул директор "Львовводоканала".

Следует также добавить, что повышение тарифа на воду:

не улучшит качество обслуживания;

не повысит качество воды.

Однако окончательное решение по поводу цен должен принять исполнительный комитет городского совета.

То есть пока нельзя точно сказать, что новый тариф на воду во Львове составит именно 56,38 гривны за кубометр. Но городские власти в настоящее время активно работают над этим вопросом.

Что еще стоит знать о ценах на воду

Напомним, что ранее уже обсуждалось, что цена на водоснабжение во Львове может составить почти 100 гривен за кубометр. В "Львовводоканале" пояснили, что такая стоимость сможет покрыть все необходимые для предприятия расходы.

Бывшая премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что право на установление тарифов на воду действительно передано местным администрациям на уровне областей. Но необходимо найти решение, которое поможет решить проблему задолженности.