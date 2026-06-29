Как вырастет тариф на передачу электроэнергии

Повышение тарифа было анонсировано заранее, поэтому для бизнеса это не стало неожиданностью. Соответствующий проект давно находился на рассмотрении Национального регулятора. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев.

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Конечная цена электроэнергии для бизнеса формируется из нескольких компонентов: помимо самой ее рыночной стоимости, необходимо также оплачивать передачу, распределение и услуги поставщика.

Сейчас речь идет о пересмотре тарифа на услуги по передаче электрической энергии НЭК "Укрэнерго". Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, вынесла на рассмотрение проект постановления еще в мае. В повестке дня заседания 30 июня запланировано его принятие.

Из документа известно, что с 1 июля тариф Укрэнерго на передачу электроэнергии составит 903,53 гривны за мегаватт-час без НДС, что на 21,62% больше, чем ранее. Для предприятий "зеленой" электрометаллургии он предусмотрен на уровне 535,97 гривен за мегаватт-час (рост на 42%).

Как рассказал эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев, тарифы обычно пересматриваются ежеквартально при наличии обоснования со стороны Укрэнерго, облэнерго и т. п. Можно ожидать их дальнейшего роста в этом году.

Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Электроэнергия является составляющей стоимости почти всех товаров и услуг Украины. Поэтому понятно, что если будут изменения в ее цене, это повлияет на себестоимость продукции. Но там не настолько существенные изменения, чтобы говорить о каком-то значительном росте стоимости электроэнергии.

Укрэнерго обратилось к Национальному регулятору с просьбой о пересмотре тарифа, обосновывая это следующими причинами:

рост курса иностранных валют по отношению к гривне, что создает дополнительную финансовую нагрузку на компанию;

по отношению к гривне, что создает дополнительную финансовую нагрузку на компанию; ожидаемое падение тарифных поступлений компании из-за сокращения прогнозируемого объема отпуска электроэнергии до конца года на 9,5%, а объема передачи – на 5,5% (за счет этих средств покрываются другие расходы Укрэнерго);

компании из-за сокращения прогнозируемого объема отпуска электроэнергии до конца года на 9,5%, а объема передачи – на 5,5% (за счет этих средств покрываются другие расходы Укрэнерго); повышение предельных цен на электроэнергию (прайс-кепов) с 1 мая 2026 года, что увеличивает средневзвешенную цену электроэнергии как базу для расчетов Укрэнерго с другими участниками рынка.

Напомним, что Укрэнерго предлагало повысить тариф на передачу электроэнергии на 29%, а предприятиям "зеленой" электрометаллургии – на 53%.

Добавим, что в Украине запустили рынок долгосрочных контрактов на электроэнергию. Это позволяет бизнесу заранее зафиксировать цену на электроэнергию на квартал, полгода или год вперед и не зависеть от резких колебаний цен на рынке в настоящее время.