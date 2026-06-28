Из-за рекордно высоких температур миллионы людей начали активно пользоваться кондиционерами и вентиляторами. Одновременно на континенте произошли перебои в работе ряда электростанций. Все это значительно увеличило спрос на электроэнергию. Об этом пишет The Guardian.

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Что известно о резком росте цен на электроэнергию в Европе?

23 июня Великобритания импортировала электроэнергию из Европы по цене, которая более чем в 6 раз превышала обычную. Причиной стал мощный антициклон, который принес жару и почти полностью остановил ветер. Из-за этого резко упало производство электроэнергии на ветровых электростанциях.

Кроме того, из-за высоких температур возникли проблемы в работе нескольких британских газовых электростанций. Они традиционно плохо работают во время экстремальной жары. Пять газовых электростанций уже сообщили о вынужденном сокращении производства из-за высокой температуры. В целом это снизило мощность британской газовой генерации примерно на 2,5 гигаватта — этого хватило бы для обеспечения электроэнергией около 2,5 миллиона домов.

Солнечные электростанции также работают менее эффективно в сильную жару, ведь перегретые солнечные панели производят меньше электроэнергии.

На материке ситуация также осложнилась. Из-за слабого ветра снизилась выработка ветровых электростанций, а во Франции часть атомных электростанций пришлось перевести на меньшую мощность. Причина — слишком теплая вода в реках, которая хуже охлаждает реакторы.

Сочетание рекордного спроса и сокращения производства электроэнергии привело к тому, что цены на европейских энергетических рынках достигли максимумов за последние несколько лет.

Чтобы покрыть вечерний пик потребления во вторник с 17:00 до 19:00, оператор британской энергосистемы платил около 470 фунтов стерлингов за мегаватт-час импортируемой электроэнергии. Для сравнения: в июне прошлого года средняя цена составляла около 71 фунта за МВт·ч, а накануне — 123 фунта за МВт·ч.

В Германии, крупнейшем энергетическом рынке Европы, прогнозировали, что вечером цена превысит 545 евро за МВт·ч — это самый высокий показатель с июня 2024 года.

Во Франции, где на этой неделе ожидается жара до 43 градусов, цена на электроэнергию превысила 268 евро за МВт·ч, что стало максимумом с августа 2023 года.

Напомним, что с 24 июня во Франции зафиксировано около 1000 смертей, связанных с жарой. 85 процентов смертей пришлось на людей в возрасте 65 лет и старше.