Представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Джон Кеннеди отметил, что "за 50 лет, прошедших после исторической жары 1976 года, Европа в целом потеплела примерно на два градуса, став континентом, который нагревается быстрее всего". 24 Канал собрал информацию о ситуации в различных европейских странах.

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Что известно о жаре в Великобритании?

В Великобритании третий день подряд обновляется температурный рекорд июня. Накануне в населенном пункте Сантон-Даунгем в графстве Саффолк зафиксировали 37,3 градуса, что превысило предыдущий рекорд в 35,6 градуса, установленный летом 1976 года.

Главный синоптик Метеорологической службы Великобритании Энди Пейдж сообщил, что в течение выходных жара начнет постепенно ослабевать, хотя юго-восток страны дольше всего будет оставаться под воздействием высоких температур. По его словам, на значительной части территории по-прежнему действует оранжевое предупреждение из-за сильной жары, а максимальная температура сегодня ожидается на уровне чуть выше 30 градусов.

Какова ситуация в Германии?

В Германии предварительно зафиксировали новый абсолютный температурный рекорд – вблизи Саарбрюккена столбики термометров поднялись до 41,3 градуса. Немецкая метеослужба объявила предупреждение об экстремальной жаре во всех 16 федеральных землях, прогнозируя местами до 42 градусов.

Власти призывают население экономить воду, а транспортные операторы отменяют или изменяют маршруты из-за риска повреждения дорожного покрытия и железнодорожной инфраструктуры.

В частности, Deutsche Bahn разрешила бесплатно переносить поездки, а часть маршрутов National Express временно приостановлена.

По оценке климатологов World Weather Attribution, нынешняя волна жары является самой интенсивной за всю историю наблюдений в Западной Европе. Учёные отмечают, что без антропогенного изменения климата подобное явление было бы практически невозможным, а чрезвычайно тёплые ночи стали примерно в 100 раз более вероятными, чем два десятилетия назад.

Что происходит во Франции?

Франция остается одной из стран, пострадавших больше всего. В ряде регионов температура превысила 40 градусов, что привело к десяткам смертей, связанных с жарой. Среди причин – тепловые удары, несчастные случаи во время купания, а также пребывание людей в перегретых автомобилях.

Из-за экстремальных условий нарушено железнодорожное сообщение, возникли проблемы с производством электроэнергии, временно закрывали школы и отменяли массовые мероприятия.

Кроме того, во Франции резко вырос спрос на отели с кондиционерами и бассейнами, поскольку большинство жилых домов, особенно в Париже, не оборудовано системами охлаждения. Из-за этого многие жители решили временно переехать в отели, чтобы легче переносить жару и иметь возможность нормально спать.

Где ещё фиксируют аномальную жару?

В Италии красный уровень опасности объявили сразу в 18 городах, среди которых Рим, Милан, Флоренция, Болонья, Турин, Венеция и Генуя. Ожидается, что температура там достигнет 39 градусов.

Из-за жары некоторые культурные мероприятия отменили или перенесли на вечерние часы, а музыканты отказываются от концертов по рекомендациям врачей.

В Словакии зафиксировали рекордно тёплую ночь: в Братиславе температура не опустилась ниже 26,3 градуса, что стало самым высоким ночным показателем за всю историю наблюдений.

В Нидерландах также ввели красный уровень погодной опасности из-за ожидаемых 40 градусов. В то же время Греция, которая обычно страдает от летней жары, на этот раз переживает относительно умеренные погодные условия благодаря северным ветрам. Однако они способствуют быстрому распространению лесных пожаров, с которыми уже борются спасатели в окрестностях Афин.



Среднесуточная максимальная температура в конце июня 2026 года по сравнению с 1991–2020 годами / Графика Guardian

Чего ожидать украинцам?

Синоптики прогнозируют, что 29–30 июня в Киевской области дневная температура достигнет 35–38 градусов. Метеорологи предупреждают, что такая жара может создавать серьезную нагрузку на энергетическую систему и коммунальные службы, а также затруднять работу автомобильного и железнодорожного транспорта, негативно влияя на повседневную жизнь населения.

Между тем во Львове температура уже превысила 30 градусов, обновив исторический максимум, который держался с середины прошлого века.

Специалисты отмечают, что это лишь начало интенсивной волны жары, которая в ближайшее время охватит значительную часть Украины.