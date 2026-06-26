Как сообщает Le Monde, эксперты отмечают, что такая жара является тревожным сигналом для региона Монблан.
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Дело в том, что высокие температуры ускоряют таяние ледников и повышают риски для горного туризма и альпинизма. Особое беспокойство вызывает состояние ледника Боссон, который продолжает стремительно терять массу на фоне длительных периодов аномальной жары.
Что известно об аномальной жаре?
Волна тепла охватила значительную часть Западной и Южной Европы, в частности Францию, Испанию, Италию, Португалию и Швейцарию. В некоторых регионах Франции температура превышала +40 градусов, что привело к перебоям в электроснабжении, ограничениям в работе транспорта и введению наивысших уровней погодной опасности.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Метеорологи отмечают, что такие волны тепла формируются из-за сочетания горячих воздушных масс из Северной Африки и блокирующих антициклонов, которые "замораживают" погодную систему над континентом. Это приводит к длительному сохранению высоких температур и отсутствию осадков.
Климатологи добавляют, что за последние десятилетия подобные волны жары в Европе стали не только чаще, но и интенсивнее. Они начинаются раньше летом, длятся дольше и всё чаще затрагивают даже регионы, которые раньше считались относительно прохладными — в частности, Альпы.
Аномальная жара во Французских Альпах / Фото Unsplash
Какова сейчас ситуация в Европе?
- Сейчас в Европе продолжается масштабная волна аномальной жары, охватившая сразу несколько регионов — от Пиренейского полуострова до Центральной Европы и Альп.
- Больше всего страдают южные и западные страны, где жара держится уже несколько дней подряд и не дает существенного ночного охлаждения.
- В некоторых регионах вводят повышенные уровни погодной опасности, ограничивают движение транспорта и предупреждают о высоком риске лесных пожаров.
- Города вынуждены адаптировать инфраструктуру к экстремальным условиям — от центров охлаждения до изменения графиков работы транспорта и предприятий.